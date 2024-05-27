中共20屆三中全會敲定7月召開，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題；中共總書記習近平近日前往山東調研，並召開企業和專家座談會。港媒觀察，習談及從就業、增收、入學等老百姓急難愁盼中找準改革的發力點和突破口，可以預料，三中全會將涉及不少民生領域的改革。

香港星島網27日刊出紀曉華署名文章「中國觀察」指，這次座談會安排了9人發言，包括國家電力投資集團董事長劉明勝、深圳市創新投資集團董事長左丁，安踏體育用品集團董事局主席丁世忠，浙江傳化集團董事長徐冠巨，德國博世（中國）投資有限公司總裁徐大全，香港馮氏集團主席馮國經，北京大學國家發展研究院教授周其仁，中國宏觀經濟研究院院長黃漢權，中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長張斌。

文章指出，召開座談會是中共決策程序的一部分。9人分別代表國有企業、民營企業、外資企業、港澳台資企業以及學界。「他們談什麼，並非自行發揮，而是命題作文」，文章直言，就是大陸希望哪些領域進行改革，找他們來獻言獻策。

文章指，劉明勝談的是深化電力體制改革，左丁談的是發展風險投資，丁世忠談的是用科技改造提升傳統產業，徐冠巨談的是建立健全民營企業治理體系，徐大全談的是優化外資企業營商環境，馮國經談的是推動香港更好融入新發展格局，周其仁談的是增強人民群眾改革獲得感，黃漢權談的是推動城鄉融合發展，張斌談的是完善宏觀經濟治理體系。

文章強調，上述9人的發言內容，讓三中全會改革的重點方向呼之欲出。值得注意的是，這應該是港商罕見參加這類「御前會議」，三中全會勢必涉及「推動香港更好融入新發展格局」。

此外，習近平表態，「注重從就業、增收、入學、就醫、住房、辦事、託幼養老以及生命財產安全等老百姓急難愁盼中找準改革的發力點和突破口，多推出一些民生所急、民心所向的改革舉措」。文章預估，三中全會將涉及不少民生領域的改革，讓老百姓有感。