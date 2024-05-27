國宴主廚「保師傅」曾秀保3月因肺炎住院，一度裝置葉克膜，不料轉入普通病房僅6天，於前天（25日）在醫院去世，享壽66歲；妻子王瑞瑤在臉書證實丈夫死因是心室震顫。心臟內科醫師劉中平說，心室震顫好發於心衰竭、心肌梗塞病人恢復期，心臟無預期發生亂跳，若未及時搶救，病人可能在1分鐘失去意識接著猝死。

王瑞瑤悲痛在臉書PO文「我先生曾秀保入院80多天，70餘天都待在加護病房，只有最後6天在普通病房，前天終於等到單人房，昨天我能跟同房而眠，卻沒想到我只高興了一下下，就失去了他，而且還是我回家洗澡的時候。」死亡證明書上的死因為「心室震顫」。

心臟內科醫師劉中平表示，心室震顫好發於心衰竭、心肌梗塞患者恢復期，因為心臟受過重大傷害，心臟電位不穩定，可能發生無預期的心臟亂跳，病人可能在1分鐘內失去意識，半小時內死亡，心室震顫也是猝死的主因。

除有心衰竭、心肌梗塞病史者，是心室震顫高危險族群外，劉中平指，體內電解質不平衡，與遭受毒物侵害（例如中草藥偏方）的人，也是心室震顫的高風險族群。

劉中平表示，心室震顫需要緊急電擊與CPR處理，所以在心臟科加護病房中，病人都要配戴心臟監視器，就是希望要在第一時間查覺心室震顫情況趕快進行急救。