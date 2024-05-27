美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul） 受議長強生（Mike Johnson）指派，26日率領跨黨派重量級議員慶賀團訪台。外交部今天表示，訪團在台期間將拜會賴清德總統及副總統蕭美琴，並與我國安外交新任團隊就台美關係及區域情勢等重要議題交換意見。此行也將有助台美持續深化「堅若磐石」的全方位合作夥伴關係。

訪團26日晚間抵達台灣，成員還包括眾議員潘尼達（Jimmy Panetta）、眾院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、眾議員胡樂涵（Chrissy Houlahan）、眾議員威爾森（Joe Wilson）及眾議院「國會台灣連線」（CTC）共同主席巴爾（Andy Barr）。

外交部感謝強生對我國蓬勃的民主及新任政府的支持，並對麥考爾等6位眾議員到訪表達誠摯歡迎。訪團在台期間將拜會賴清德及蕭美琴，以及接受外交部長林佳龍款宴，並與我國安外交新任團隊就台美關係及區域情勢等重要議題交換意見。

外交部指出，麥考爾是美國國會外交及國安議題關鍵領袖，在他的領導下，眾院外委會持續透過各種多元且具體的行動，積極展現不分黨派對台灣的強勁支持，同時是美國國會推動各項友台倡議的堅定力量。

此行也是繼去年4月麥考爾首度帶領眾院外委會來訪後，連續第2年率兩黨重量級議員訪問台灣，外交部強調，此舉展現美國國會挺台的高度共識。慶賀團全體團員也都是眾院「國會台灣連線」成員，是台灣在美國國會堅定的盟友。

外交部表示，今年適逢《台灣關係法》立法45周年，強生議長在我國新政府上任之初，即特別指派國會重要領袖率團來台致賀，別具重要意義。訪團此行也將有助台美持續深化「堅若磐石」的全方位合作夥伴關係。