立法院會上周審查國會改革法案爆發肢體衝突，民進黨立委林淑芬揮出右勾拳，打中民眾黨立委麥玉珍的臉，麥玉珍今聲淚俱下表示，自己是因為家暴才離婚，家暴陰影一直在，林淑芬這樣做，現在誰走到她後面，她都有那種恐慌，這幾天沒有辦法睡好，要求林淑芬道歉否則提告。

民眾黨團今早召開「胡鬧、暴力、翻桌，民進黨快浪子回頭記者會」。麥玉珍哽咽說，這次在立法院發生暴力，不只是為了她個人，還有立委的尊嚴，要求民進黨團與林淑芬道歉，林說誰先動手就是誰錯，不只是肢體語言的暴力，還有語言的暴力，林淑芬不段散播，造成第二次傷害，她沒辦法接受。

麥玉珍愈說愈激動，淚訴自己是因為家暴才離婚，家暴陰影一直在，一直壓抑著恐慌，她在921的晚上被家暴，林淑芬這樣做，現在誰走到她後面，她都有那種恐慌，好像突然有人從後面突襲的感覺，這幾天沒有辦法睡好，會浮出來後面有人攻擊的家暴恐慌。

麥玉珍說，林淑芬打她那一拳，所有以前的傷痛都想起來，都會覺得恐怖，事後林淑芬沒有覺得打她是錯的，也沒有想要道歉，只是很得意的散播很多事情都不是事實，「對我的傷害從那天到今天都沒有剔除。」

麥玉珍認為，到現在為止，她都沒有受到林淑芬任何的道歉，或民進黨團的一句道歉安慰都沒有，她只要求做事情要負責任，林淑芬自己說，誰先動手誰錯，講這句話錯了，「你沒有正式去道歉，我希望她正式道歉，沒有的話用法律途徑」，不能亂造謠。

麥玉珍也呼籲賴清德總統，在立法院做這樣的動作，「當家的、當總統，沒有限制你的人，未來不只我，在立法院所有立委、議事人員都活在恐慌的日子」，所以希望賴清德總統要限制，要有個底線，好好處理這件事情，才不會造成更多人受傷。

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