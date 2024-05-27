萬能抗體鎖技術是由高雄醫學大學鄭添祿教授團隊所發明，由碩準獨家技術授權引進。萬能抗體鎖的技術利基是在原抗體藥物上添加抗體鎖，使抗體（pro-antibody）僅在腫瘤區時，被腫瘤蛋白酶專一性活化，可有效解決因抗體藥物與正常組織細胞結合，引發的副作用問題，從而實現對腫瘤的精準治療效果，增加用藥安全性，大大改善病人生活品質，革命性改善抗體藥物。

該項技術可廣泛應用於單株抗體藥物、抗體藥物複合體、雙功能抗體等領域，且生產流程與一般抗體相同，目前已取得全球18國專利。

醣聯總經理楊玫君表示，將整合碩凖萬能抗體鎖技術，結合醣聯的抗體藥物開發平台，研發能夠在腫瘤微環境中選擇性活化，精準毒殺腫瘤細胞，並在循環系統與正常組織中保持安定，進而降低藥物副作用的新一代抗體藥物。

碩準董事長呂韻綺表示，雙方的合作，將可提供病患更安全的治療藥物選擇。

楊玫君表示，台灣醣聯擁有20年腫瘤特殊醣質抗原研究與癌症標靶抗體藥物開發經驗，已建立充沛且優異之單株抗體庫，並成功啟動抗體新藥GNX102及生物相似藥SPD8的國際人體臨床試驗。