知情人士表示，在潛在投資人給予正面回饋後，Golden Goose可能最早於本周表達上市掛牌意願。
消息人士表示，該公司目前仍在評估此事，包括上市時程與規模在內的細節都可能發生變化。新股預計於7月前開始交易。該公司發言人婉拒評論此事。
投資人對Golden Goose的估值約為今年預期收益的11倍。根據媒體估算，包括債務在內，該公司估值約為30億歐元（約33億美元）。
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外媒引述消息報導，豪華運動鞋品牌Golden Goose計畫最快於本周在義大利米蘭啟動IPO（首次公開發行）計畫，希望搭上歐洲IPO市場回溫的順風車。
知情人士表示，在潛在投資人給予正面回饋後，Golden Goose可能最早於本周表達上市掛牌意願。
消息人士表示，該公司目前仍在評估此事，包括上市時程與規模在內的細節都可能發生變化。新股預計於7月前開始交易。該公司發言人婉拒評論此事。
投資人對Golden Goose的估值約為今年預期收益的11倍。根據媒體估算，包括債務在內，該公司估值約為30億歐元（約33億美元）。
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