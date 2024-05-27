知情人士表示，在潛在投資人給予正面回饋後，Golden Goose可能最早於本周表達上市掛牌意願。

消息人士表示，該公司目前仍在評估此事，包括上市時程與規模在內的細節都可能發生變化。新股預計於7月前開始交易。該公司發言人婉拒評論此事。

投資人對Golden Goose的估值約為今年預期收益的11倍。根據媒體估算，包括債務在內，該公司估值約為30億歐元（約33億美元）。