根據研究各地的游泳池與海水中，其實或多或少含有許多病原體。海水就被公認是不乾淨的水源；而游泳池使用者眾多，難免部分下水游泳者的衛生習觀不佳，甚至皮膚病等。以上2種水源，常被發現有屬於糞口感染的病毒，也多少會造成眼科疾病，尤其只戴隱形眼鏡，更容易有角膜炎等。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說明，海水與游泳池經常含有病毒，包括腸病毒、A型肝炎病毒、諾羅病毒、呼腸孤病毒、腺病毒、輪狀病毒等，輕則引起腸胃道、呼吸道、耳朵、鼻子、皮膚，眼睛等感染。另外常見的細菌則有大腸桿菌（最有名）、志賀氏菌、沙門氏菌、小腸結炎耶爾森氏菌、霍亂弧菌、副溶血性弧菌等，輕則腹痛、拉肚子、嘔吐、發燒，嚴重者有敗血症，甚至死亡。

洪啟庭提醒，在海洋中最恐怖的海洋弧菌，則會有壞死性筋膜炎，皮膚和組織快速潰爛，有時必須進行截肢手術，才能保住生命。而當不小心刮到角膜，造成角膜表面出現小傷口，如果又不慎遇到海洋弧菌，細菌就有可趁之機，嚴重者甚至引起角膜膿瘍、甚至全身性敗血症等，失明機率極高。至於綠膿桿菌，也是毒性很強的細菌，一旦眼睛有破洞，很容易進入眼球深處，造成眼內發炎，嚴重者會失明，甚至眼球摘除，最常見於配戴隱形眼鏡到水邊遊玩的個案。另外若本身也糖尿病，四肢有傷口，綠膿桿菌也會由此傷口進入身體，嚴重的話也必須截肢，以保存生命。

而阿米巴原蟲最常見於湖泊、河川、溫泉、大眾浴池、游泳池與水管等處，會形成罕見的腦膜炎，也會造成「棘狀阿米巴角膜炎」，多由於游泳、泡溫泉或淋浴中有配戴隱形眼鏡的習慣所造成。其眼睛症狀包含異物感、眼睛紅、畏光、流淚、劇烈的眼晴疼痛、視力模糊、角膜潰瘍。如果未即時診斷，導致阿米巴原蟲往角膜深層擴散，則會造成無法控制的角膜潰瘍，進而需要角膜移植，甚至失明。至於其治療需要數3到6個月之久，而且必須用到特殊眼藥，在台灣不一定有此種眼藥，因此相當棘手。

洪啟庭表示，最能防止這些病原體侵入人體的方式就是配戴泳鏡，好的泳鏡框架，使用上應具有柔軟性與可調整性。且最重要的是泳鏡矽膠必須包住臉部，貼合臉型是首要考量，因為水分將不能進入眼睛等部分，以免產生後續的許多問題。