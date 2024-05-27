根據3方的聯合公告，李強26日在首爾對韓國總統尹錫悅表示，中國大陸希望中韓兩國能成為值得信賴的鄰居，幫助彼此繁榮發展。大陸官媒新華社表示，李強還說，中韓應避免將經濟問題轉化為政治議題，北京歡迎包括三星在內的韓國企業擴大對華投資。

新華社指出，李強跟三星會長李在鎔說，中國大陸始終對外國企業保持開放的態度，承諾會改善經商環境。李在鎔也誓言，將為韓中互利合作做出貢獻。26日共進晚餐的3國領導人，27日將舉行3方峰會，隨後也將與商界代表開會。

日本首相岸田文雄26日抵達首爾後，會見了李強以及尹錫悅。日韓兩國領導人同意持續進行穿梭外交，且就朝鮮議題交換意見。另外，日韓也同意加速氫氣與氨氣等各種綠色能源的合作。

岸田文雄呼籲李強釋放被羈押的日本公民外，也對中國大陸在東海水域的長時間巡航憂心。岸田還表示，要求北京政府停止實施日本出口海鮮食品的禁令，也回應福島核電廠處理後的核汙水，排放至太平洋的情況。

在27日正式高峰會之前，日本指出朝鮮已發通知在6月4日之前要發射衛星。日本、韓國和美國都表示，朝鮮的太空計畫有助於朝鮮研發彈道導彈。中日韓這次3國會談，也會談到朝鮮的軍武問題。

彭博社指出，這3國地理位置相近，但鮮少舉行類似的高峰會。本來這種高層會議預定每年至少召開一次，但受到地緣政治以及新冠疫情干擾，中日韓高峰會已經4年半沒有舉行。在過去這段時間，日韓有明顯向美國靠攏，也令中國大陸感到不安。

兩年前尹錫悅上任後，韓國與日本的關係，在歷經幾年緊張情勢後有所改善。這兩個美國的盟國也強化與華府的合作關係，並在2023年與美國總統拜登舉行前所未有的3邊峰會。

日韓兩國也表達對台灣海峽的安全顧慮，岸田表示，自己在與李強會談中提到這個話題。上周，解放軍在台灣周邊海域進行1年來最大規模的軍演，使得該區的緊張情勢加劇，針對台灣新總統賴清德的意圖很明顯。

中日韓3國將在6個不同領域相互合作，包括永續發展、人文交流以及經濟與貿易等。日本與韓國也希望藉由中國大陸的幫助，來遏制朝鮮研發核武。軍事專家表示，這次會議的共識應該只在經濟或其它非國安方面，朝鮮與台灣不會有共識，因為3方歧見太大

日媒共同社指出，韓日兩國領袖可能會在未來幾個月再度前往美國，跟拜登進行像去年一樣的美日韓3國峰會。2023年，拜登邀請尹錫悅與岸田文雄到馬里蘭州的大衛營總統度假勝地，共商朝鮮以及中國大陸相關議題。