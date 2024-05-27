博智今天舉行股東會，受到工業電腦及傳統伺服器客戶庫存調整、需求疲弱影響，博智112年合併營收28.92億元，年減16.06%，稅後盈餘為2.04億元，年減63.27%，每股盈餘為4.08元，今天股東會通過承認112年財報，以及每股配息3.6元，包括盈餘配息3元及資本公積配息0.6元。

今年第1季因IPC等需求疲弱，博智營運處於谷底，單季稅後盈餘為3705萬元，每股盈餘為0.74元，不過Intel Eagle Stream及AMD等伺服器新平台滲透率持續提升，且AI伺服器新訂單開始放量，加上高階IPC訂單回溫，博智營運重回成長軌道，4月合併營收2.96億元，年增27.84%，累計前4月合併營收為10億元，年增7.79%。

博智表示，現在看來營運展望趨於樂觀，5月會比4月好，第2季會比第1季好，下半年會比上半年好。

目前伺服器佔博智營收比重約65%，IPC約佔35%，由於新平台伺服器及AI伺服器板層數增加，對公司營收及獲利將有正面助益。

在資本支出方面，博智今年資本支出主要在設備汰舊換新，初步規畫約4億元，公司亦評估在兩岸以外增設產能，以因應客戶需求。