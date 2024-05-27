據傳有新台幣百億身價的「國寶集團」總裁朱國榮捨棄5億多元交保金，於去年9月搭遊艇潛逃偷渡成功，隨後遭通緝。台北地檢署檢察官顏伯融今依違反違反出入國移民法等罪，起訴船長鍾明華、超跑達人周哲男等10人。

朱國榮因捲入多件炒股及內線交易案，遭台北地檢署、台北地方法院、台灣高等法院共發布6個通緝，並因違反《證券交易法》被高院判刑16年、8年，去年9月棄保潛逃，5億1700萬元交保金被沒收。

最高檢察署日前認為，朱涉炒股及內線交易等多項重大經濟犯罪，共6案通緝中，犯罪情節重大，未扣案犯罪所得1億多元。北檢則啟動廢止並註銷外逃要犯護照程序。

檢警掌握，朱的女友陳宛暄先出境，周哲男去年9月底在律師陪同，與鍾姓遊艇船長及2名船員向警方自首，坦承他協助事業夥伴朱國榮潛逃菲律賓。

檢方調查，朱知悉萬那杜共和國可免簽進入大英國協、俄羅斯、香港等地，有利長期滯留國外，遂與女友陳宛暄與其父親陳泰壽、母親蔡宜伶共謀，由陳母集陳父在高雄鳳山分局辦理良民證，用以申辦護照，由陳父前往萬那杜駐香港領事館取得護照，在2023年8月12日返國後，將護照交予陳宛暄，輾轉交給朱持用。

檢方調查，朱國榮在飯局中認識周哲男，向其表示希望能搭乘遊艇偷渡出境，答應給他擔任松崗數位文創公司董事長一職。周接著以香港公司名義購買義大利製噸位102GT白色玻璃纖維船名「TOPSPEED」遊艇，在2023年駛入基隆八斗子漁港停放。鍾明華則研判9月西南季風逐漸減弱，有利於出海南行，因此指示兒子鍾佳融、鍾佳汶在2023年9月7日清晨6點多自八斗子海港出發，下午抵達安平港停泊等待。

朱國榮於9月7日下午3點到三張犁派出所報到後，便搭車與周哲男及鍾明華會合，同日晚間7點41分許抵達安平港，先把物資運上「TOPSPEED」遊艇，朱則藏匿艙內內不作聲。等遊艇通過安檢後，在晚間9點44分許啟航，經過約20小時航程，8日下午5點許抵達菲律賓佬沃碼頭，朱便下船持萬那杜護照入境，鍾姓父子三人再搭機返台，遊艇則由周哲男在當地出售。

朱國榮於9月7日下午3點到三張犁派出所報到後，便搭車與周哲男及鍾明華會合，同日晚間7點41分許抵達安平港，先把物資運上「TOPSPEED」遊艇，朱則藏匿艙內內不作聲。等遊艇通過安檢後，在晚間9點44分許啟航，經過約20小時航程，8日下午5點許抵達菲律賓佬沃碼頭，朱便下船持萬那杜護照入境，鍾姓父子三人再搭機返台，遊艇則由周哲男在當地出售。

檢方調查，朱國榮早年從事鑽石買賣結識夏立杰、林郁芬夫婦，朱知悉夏在以色列、莫斯科等地有豐富人脈及地緣關係，遂與他們討論逃亡路線。朱在佬沃碼頭與陳宛暄及夏立杰、林郁芬夫婦會合，隔天一行4人再搭乘私人班機從菲律賓馬尼拉機場起飛前往萬那杜共和國。朱在萬那杜生活約三週後，繼續逃亡，由夏男協助以陳泰壽及陳宛暄名義訂機票飛往以色列。

朱國榮及陳宛暄則在9月26日自外那杜包機啟程，先停靠斯里蘭卡補充燃油，再飛往約旦稍作停留，輾轉飛抵目的地以色列特拉維夫班古里安國際機場。之後，朱先行前往莫斯科，陳女則隻身前往香港，在10月20日再搭乘卡達航空前往莫斯科與朱會合，兩人迄今下落不明。