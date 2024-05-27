此B輪募資由BVF Partners L.P.（BVF）領投，吸引了新的創投公司包括RA Capital Management、Cormorant Asset Management、Soleus Capital、Delos Capital、Circle Investment等加入，加上現有創投公司aMoon Fund、Blackstone Multi-Asset Investing與其他新舊投資者等共同參與。

BVF Partners成立於1993年，總部位於舊金山灣區，是公認的生技領域中最資深、最成功且著名的機構創投公司之一。RA Capital Management以在生技領域的專業知識和戰略洞察力為投資決策提供有價值的信息和指導而聞名。

全心獨特的創新免疫檢查點強化劑ALTB-268目前正在進行對現有生物製劑治療無效的UC患者之臨床2a試驗，預計這項臨床試驗將在2025上半年公佈結果。公司並計劃啟動另一項對已經接受過進階治療和未曾接受過治療的中度至重度UC患者之隨機、安慰劑對照的全球性臨床2b試驗，該臨床試驗預計將於2026下半年公佈結果。

全心醫藥總裁兼執行長暨台灣子公司董事長周慧泉（Judy Chou）表示，B輪超額資金的到位，將加速免疫檢查點強化劑ALTB-268開發。全心將推進正在進行對現有生物製劑治療無效的潰瘍性腸炎患者之臨床2a試驗，以及啟動臨床2b試驗，同時也為探索潰瘍性腸炎以外的適應症擴展鋪路。

BVF Partners LP的Managing Director Gorjan Hrustanovic表示，很高興能夠支持全心醫藥從UC開始致力於開發多種自體免疫適應症的創新藥物。

RA Capital Management的Partner Jake Simson表示，投資全心醫藥代表著加速發展免疫和發炎性疾病冶療的機會，是一個振奮人心的契機。