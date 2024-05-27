證實重啟陸生來台交流！ 教育部長鄭英耀：有助於兩岸正面互動 @ChinaTimes

賴清德總統在就職演說中對大陸喊話「學位生來台就學，一起追求和平共榮」，而教育部長鄭英耀今天在立法院表示，明年將會公布陸生碩博士班及學士班招生簡章，讓陸生可以在明年7月起來台讀學位。

鄭英耀今天到立法院教育及文化委員會進行教育部業務報告，國民黨立委萬美玲質詢指出，陸生在台的巔峰期高達4萬1975人，但現在僅剩1／4；而教育部推動「新型專班」，113至116學年將招1萬8568個外籍生。相較之下，我國應該開放更多陸生來台。

萬美玲問鄭英耀，2020年起對岸不讓陸生來台已好幾年，教育部目前是否規畫114學年度陸生碩博士班於2025年2月公布簡章，5月放榜；陸生學士班於同年5月公布簡章，7月放榜？而蔡英文政府時代，教育部也努力積極要讓生來台，但都未獲善意回應，是什麼原因？

鄭英耀答覆說，教育部確實將於明年公布陸生碩博士班及學士班招生簡章，讓陸生在明年7月起可以到台灣就學。對於大陸從2020年起不讓陸生來台，他認為是疫情因素所致。

國民黨立委洪孟楷表示，賴清德總統期望在對等、尊嚴下讓陸生來台，而前總統馬英九去年帶台灣學生去大陸、之後陸生也來台交流，但民進黨有些人卻說這是被統戰，這樣對馬英九公平嗎？

國民黨立委柯志恩指出，2021年清大校內設置海峽研究院辦公室，被指是中共的附隨組織、清大遭中共滲透，現任國科會主委吳誠文當時是清大副校長，他參與揭牌，被指是中共代理人，他都覺得委屈。

鄭英耀回答說，兩岸應該和平、和諧互動，在教育這個區塊，教育部將和陸委會合作，讓兩岸年輕人的學習交流往好的方向發展。對於兩岸學生及學術交流，他會以專業立場出發，不會以統戰觀點來看。