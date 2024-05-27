大陸央視新聞官方22日發文「反台獨」，許多台灣藝人跟進轉發相關貼文表達立場。不過長年在大陸深耕演藝事業的任賢齊，雖然至今都未發聲，卻沒被列在「未表態藝人」名單內，讓不少網友好奇差異點究竟在哪？為何高人氣的他獨獨能閃過風暴。

網友在PTT以「任賢齊也是大陸台灣兩邊賺，為啥他不會被罵」為題發問，指出任賢齊靠著《心太軟》走紅大陸，而且早在多年前就在內地深耕，演藝事業包括演戲、唱歌以及上節目，偶爾才會回來台灣露露臉。不過對比其他也是兩邊賺的台灣藝人，像是五月天、楊丞琳等人，為何唯獨任賢齊不會被要求表態，甚至不表態也沒被罵。

任賢齊靠著一首《心太軟》走紅大陸。（圖／中時資料照）

對此，不少網友點出關鍵，認為他已擁有香港居留權，所以不太會被針對，也不需要特別發文表達立場。另外最重要的還有他的行事風格，「沒什麼負面新聞，不會被注意到」、「高度有到，隨時退休，加上行事低調」、「因為他在對岸是神的存在」、「私下很低調也沒啥在用社群，而且2000年初事業重心就在大陸了」、「他做人做事比一堆藝人還成功，台灣根本沒話題攻擊他」。但也有網友笑稱：「你這一PO文，他就會被注意到了」。

網友指出任賢齊作風過於低調，即便不表態也不會被罵。（圖／中時資料照）

任賢齊近年將演藝重心放在大陸。（圖／中時資料照）

至於也有人認為，最聰明的莫過於歌壇天王周杰倫，在於根本「沒辦微博帳號」，網友也挖出他過去曾公開不玩微博的原因，在於「我不玩，因為我不要跟別人一樣」，讓網友大讚：「哥實在太霸氣了」。