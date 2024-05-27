胡漢龑提供

新竹市慈雲路「豐邑晴空匯」28樓豪宅社區，昨（26）日深夜火警事故，造成2名消防人員不幸殉職。截至上午10時，消防隊已陸續救出127人，但目前尚有近165人仍於住處等待救援。對此，素有「竹北吊車大王」之稱的啟德重機董事長胡漢龑派出一輛高空作業車前來支援，協助住戶盡早脫困。

救援行動持續進行中。（圖 / 胡漢龑提供）

胡漢龑去年6月斥資1.5億，添購3台高空作業車，其中2台升降高度可達102米以及90米，為目前全亞洲最高作業車。目前全台最高的「火鳳凰」雲梯消防車有72公尺，胡漢龑希望這兩台作業車可以補強不足的高空救災使用，若真有救災需求，一定會派車義務救災提供無償使用。

新竹市慈雲路「豐邑晴空匯」28樓豪宅社區。（圖 / 胡漢龑提供）

消防局表示，該棟大樓有28樓，一共4棟，火警發生於D棟，每層4戶，住戶約有100戶。今天接獲凌晨火警後，消防局先疏散低樓層居民約20人，但濃煙不斷在管道間向上竄升，由於大樓斷電，且濃煙聚集於樓梯間，無法透過樓梯疏散，僅能使用雲梯車、民間啟德重機的吊車陸續疏散居民。

消防局提醒民眾，身體不適者先行救援，無狀況者，則呼籲先待在家中。