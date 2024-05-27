黃耀漢指出，iPad Pro在主晶片方面跳過M3，直接升級為最新的M4晶片，可看出蘋果對於iPad Pro的定位，希望其性能與運算力和筆電同等級、成為高效生產力工具，不僅分食PC市場，更有意的踏入AI PC新戰局。

而M4晶片運算力提升將可應用於生成式AI（GenAI），但發表會未說明生成式AI新技術內容。黃耀漢指出，生成式AI焦點將落在6月全球開發者大會（WWDC）發表的iOS18。另外，依運算力界定可能設定A13 Bionic以上晶片才可支援生成式AI運作。

黃耀漢表示，iOS18 GenAI的關鍵技術為大型語言模型（LLM），蘋果積極投入LLM開發，硬體方面增加繪圖晶片（GPU）與神經網路運算引擎單元提升AI運算力，軟體則針對資料訓練部分，積極與新聞／出版商、雜誌、圖庫等業者以授權方式擴大訓練資料領域範圍。

黃耀漢進一步指出，蘋果優勢為自身打造的生態系統，未來生成式AI導入iOS系統中，預期將應用於多個APP整合功能，效益為改善用戶使用流程與效率，並發揮蘋果軟硬整合強項，期待2024年蘋果全球開發者大會發表令人驚豔的GenAI。