聯發科去年營收、毛利率相較前年衰退，股東對此提出疑問，蔡明介表示，此乃整體市場震動，科技業在疫情階段，因為缺貨使得營收、毛利增加，惟去年因產業景氣循環，整體庫存增加，產業均陷於消化庫存階段，故業績、毛利以及股價下降，為正常波動範圍。

執行長蔡力行補充說到，聯發科第一季年對年已經出現相當成長，最主要因素為客戶庫存已經降到很低，所以已經有客戶開始啟動庫存 ，且第二季起庫存已經回到正常水準，預期2024年全年營收目標為以美元計，成長中十位數百分比(14%~16%)。

有股東認為聯發科負債增加，由1600億元增加到2600億元，對此聯發科說明表示，負債比增加主要是應付配發股利所需，以及對銷貨、退款等準備的因應。還有股東針對聯發科投資基金提出質疑，財務長顧大為回應指出，聯發科投資的屬於債權型基金，有固定配息，另外，以會計原則來說，目前聯發科資產扣掉負債是沒有負債，單就負債金額增加為單純資金調度。

現場除有股東開嗆外，也有股東針對今日聯發科今日股價一度漲停，對於經營團隊給予暖心肯定。