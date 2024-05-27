香港星島網報導，在大陸的社交平台，刮彩票是一個熱門話題，許多年輕人不時會上傳一口氣購買厚厚一疊刮刮樂，再現場刮的影片或相片。不過，近期這些刮刮樂愛好者，卻改成分享哪裡彩票已賣斷貨的消息。中國福利彩票及中國體育彩票承認，生產跟不上需求，彩票斷貨要一段時間才能改善。

據大陸觀察者網報導，北京、江蘇、浙江等多地出現了即開型彩票短缺的情況。網民也表示，刮刮樂大省廣東，同樣有一票難求情況。江蘇蘇州一家彩票店工作人員表示，生意好的時候「一票難求」，每日能銷售1.8萬元（人民幣，下同）左右。

中國福利彩票發行管理中心表示，近期即開型彩票市場需求旺盛，彩票供不應求，短缺情況仍需要一段時間才能夠紓緩；中國體育彩票工作人員表示，即開票比較熱銷，短期內可能會存在票種更少的情況。

據大陸財政部數據，今年首季，全國銷售彩票逾1494億元，按年增加246億元，增幅近兩成；分類型來看，競猜型彩票銷售額最高，有逾579億元，但較去年同期下降了0.5％；即開型彩票銷售額則較去年同期增加逾8成，至近390億元。

有分析認為，近年隨著大陸經濟結構調整，部分傳統行業利潤率下行，社會競爭壓力增加，讓大眾更期望透過購買彩票，中獎改善生活，刺激彩票銷量大幅增加；其中即開型彩票備受熱捧，可能反映社會越來越追求即時性，即開型彩票可以迅速知道結果，能滿足大眾追求刺激的需求。

中國彩票行業沙龍創始人蘇國京表示，數位彩票要等好幾天才能開獎，很多年輕人當下更想知道結果，所以即開型彩票對他們的吸引力更大。而對於彩票斷貨，他解釋，彩票發行費往往是上一年經審批通過的預算金額，審批後不能隨意修改，當銷量突然變化，便會出現供不應求情況。