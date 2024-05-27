大陸公安部27日召開新聞記者會，通報近五年來大陸公安機關各項工作情況。大陸公安部表示，近五年大陸全國犯罪率下降，社會治安持續改善；連續7年多未發生暴恐案事件。

大陸央視新聞報導，大陸公安部指出，2023年，全國公安機關立刑事案件數、查處治安案件數較2019年分別下降12.9％、9.7％，其中爆炸、殺人等八類嚴重暴力刑事案件數下降10.％，每十萬人命案發生數為0.46起。

此外，大陸是世界上命案發案率最低、刑事犯罪率最低、槍爆案件最少的國家之一。公安機關持續深化嚴打暴恐專項行動，全國連續7年多未發生暴恐案事件。

大陸公安部稱，5年來，社會治安形勢穩中向好。大陸公安機關完善防範涉眾型經濟犯罪和金融風險機制，破獲各類經濟犯罪案件近40萬起，挽回直接經濟損失2300多億元人民幣。

持續開展「淨網」、「護網」系列專項行動，集中打擊整治侵犯公民個人資訊、網路謠言、網路暴力、網路水軍、網路黑灰產等「網路十大亂象」，共偵辦網路違法犯罪案件45.3萬起。

報導稱，大陸公安機關常態化推進掃黑除惡鬥爭，組織開展夏季治安打擊整治行動，依法嚴厲打擊黃賭毒、食藥環、盜搶騙等突出違法犯罪。5年來，共打掉黑惡組織5200餘個，從境內外抓獲涉黑涉惡在逃人員1600多名；全國現行命案破案率為99.94％，達到歷史最高水準。

另外，2023年，大陸全國盜搶騙案件立案數較2019年下降31.4％，全國拐賣案件數較2019年下降66.6％。持續開展「昆侖」專項行動，共破獲食藥環和智慧財產權領域犯罪案件35.4萬起。持續打擊整治長江流域非法捕撈違法犯罪，長江流域的生物完整性指數比2018年提升兩個等級。