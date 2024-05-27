台東縣長饒慶鈴（左）連續5年蟬聯4.5星首長，今年成為新科「5星首長」。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣長饒慶鈴（前排中）首獲「5星首長」肯定，她將榮耀歸功於全體縣民。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

《遠見雜誌》2024縣市長施政滿意度調查今（27）日出爐，台東縣長饒慶鈴施政滿意度達7成6，成為新科「5星首長」，不僅突破過去長達5年的4.5星成績，且施政分數年增全台第1。饒慶鈴強調，慢經濟在台東持續深化發酵、帶領台東與國際接軌，這份榮耀是全體鄉親共同打拚的成果。

根據《遠見雜誌》公布，饒慶鈴與台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁及連江縣長王忠銘同獲全台5星縣市首長，饒慶鈴排名全台第4，施政分數排名則為第3，饒慶鈴此次施政分數相較去年增加3.2分為全台之冠。

台東縣8大施政面向獲得分數74.1分，其中環保、觀光休閒近8成的滿意度勇奪非六都組第1（全國第2）；而經濟就業面向持續進步，連兩年達到全國第4。其他包括道路交通面向滿意度近7成、位居全國第2名；消防與公共安全全國第4名，滿意度高達8成。讓從2019年開始都維持4.5星評價的饒慶鈴，今年成為新科「5星首長」。

饒慶鈴表示，自上任來推動「慢經濟」帶領台東走出不一樣的路，秉持著「開放、整合、創新」的行政思維，並以「一快一慢」的施政策略，讓慢經濟持續在縣政各方面發酵，觀光、建設、產業、招商全力發展，疊加出耀眼成果，很感謝所有一同努力的縣府團隊與一路相力挺的台東鄉親們，未來會持續實踐各項政策，一步步踏實做，有信心讓台東未來會更好，化平凡為精彩。