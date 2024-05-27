北市余姓男子誤信LINE訊息，詐團以收藏「2000年拉菲」可以增值為由，詐騙近300萬，余日前給錢卻拿不到酒，自知遭詐後立即向警方報案，並配合約出接頭的收水車手，警方以誘捕方式逮捕24歲王男，並在身上起出毒品，訊後依詐欺等罪送辦。

警方表示，余男子日前收到LINE陌生好友傳來訊息，聲稱可以提供酒類買賣生意，大量收購紅酒後，待價格上漲再做販售，藉此方式賺取價差，余男在對方慫恿下，以每瓶4萬8600元之價格，向對方認購60瓶共新臺幣291萬6000元之紅酒，余男事後上網搜尋相關資訊，始驚覺遭詐。

詐騙訊息。（翻攝畫面）

員警接獲報案後，與余男配合，約出假酒商喝咖啡，假意再購買紅酒30瓶，面交約150萬元，員警率員在咖啡店內進行佈控，待王男正要取走現金，旋即趨前表明身分盤查假酒商，識破其車手身分，當場逮捕王男，查扣手機、工作證、取款收據等證物。

文山第一警分局呼籲，余男為較少見之假買賣紅酒套利詐騙，詐騙集團經常以交友軟體、投資廣告、社群網站私訊被害人，再以各種名目話術要求交付金錢，民眾切勿輕信來路不明的網路交友訊息。