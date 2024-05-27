永崴投控112年合併營業收入為174.23億元，年成長44.36%，歸屬母公司稅後淨利為5.67億元，稅後每股盈餘為2.31元，年成長7.24%。富崴能源公司離岸工程依進度認列收入致營收大幅增加，崴強及光燿公司因受全球景氣影響，業者去庫存速度不如預期，致訂單減少，集團獲利僅小幅增加。

永崴投控集團各重要子公司發展業務包括：崴強公司著重在世界大廠掃描器及自動饋紙機研發及生產，發展更高階低成本的產品，爭取客戶訂單，提升獲利；光燿公司將轉型開發光通產品及其他特殊應用，期許轉虧為盈；勁永公司自有品牌響應綠能環保，產品舊換新減少碳排放，降低地球負荷。

下一階段重要的策略成長，仍著重在「潔淨能源」、「節能減碳」領域。布局潔淨能源產業，目前涵蓋世豐電力公司負責水力發電產業、森崴公司負責陸域風力、太陽能電廠統包工程及維運業務、富崴能源公司專注於離岸風力及太陽能電廠之投資開發及營運、欣鑫天然氣公司取得液化天然氣(LNG)進口許可，用以改善空氣汙染提供更潔淨的替代性燃料，並於110年8月底完成第一批國外進口天然氣供氣作業，及富威電力公司提供綠電交易，結合節能服務及儲能系統等電力服務，以電子商務串聯成全方位能源服務的大平台；九崴電力公司成立於110年11月，主要負責天然氣電廠開發、興建及營運等事項；元杉森林公司成立於111年3月，主要為「碳封存技術」發展，是集團因應氣候變遷提前布局；另於112年4月成立旭威認證，提供專業碳盤查及查驗服務，完整綠電大平台服務，達成永續經營目標。