雲品國際(2748)27日召開股東會，雲品國際董事長盛治仁表示，看好國際觀光復甦與國際航班增加促進觀光餐飲業發展，目前仍有許多對於永續、環保與文化藝術經營理念的業主與雲品積極洽談委託經營案中，在全台有多處案源討論提案中，亦規劃成立新品牌，未來將能為雲品國際擴展更多市佔率與品牌能見度。

雲品2023年度合併營收為23.59億元、年增13.76％，營業利益3.22億元、年增24.26％，雙創歷史新高。透過館外委託經營案，獲利創高助攻，稅後淨利2.83億元、年增達41.89％，亦創歷史新高，每股盈餘(EPS)達2.76元，將配發每股現金股利2元、創近4年高，盈餘配發率約72.46％。雲品股東會也通過每股將發放現金股利2元，並向股東報告委託經營新案規劃。

雲品國際並在今日股東會會中全面改選五席董事、三席獨立董事，董事分別由盛治仁、丁原偉、曾貴蘭、辜懷如、Elaine Shihlan Chang當選，獨立董事則分別由陳慰慈、宋文琪、羅名威擔任雲品的獨立董事，陳慰慈為曾任台灣電力(股)公司副總經理，已擔任過一屆的雲品國際獨立董事，原張汝恬、張鎮安二位獨立董事則因屆滿不續任之故，今年由宋文琪、羅名威當選為雲品獨立董事，將能夠維持雲品的公司治理能力。

展望後市，國際旅客入境人數大幅恢復，目前君品酒店海外旅客佔比已逐步恢復至疫情前水準，君品酒店住房率與平均房價亦接近疫前水準，雲品溫泉酒店也持續推廣高端消費旅遊市場，以升級過後的飯店大廳、生態藝術空間、行政酒廊、遊憩空間與瑞士奢華品牌全新湖景SPA芳療室，提供旅客更頂級且尊榮的服務享受。

此外，雲品國際積極推展委託經營事業，目前雲品已簽約15處委託經營案，已有8處營運中，7處正緊鑼密鼓地籌備中，今年將會有新據點於下半年開幕，據點間發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，進而降低營運成本，將直接對雲品的毛利率與營業利益率有正面挹注。