藝術家劉棟藉由繪畫中的三維透視手法，以馬賽克拼貼手法改革傳統拼布藝術，發展出「自由拼貼」創作系列。（林欣儀攝）

拼布創作也可以很前衛，且近看、遠看都呈現不同圖樣。藝術家劉棟藉由繪畫中的三維透視手法，以馬賽克拼貼手法改革傳統拼布藝術，發展出「自由拼貼」創作系列，開啟拼貼藝術的無限可能，他的作品即日起在台中市磐鈺接待會館展出，將展至7月28日。

今年77歲的劉棟曾開過花店、古董店，他說，1980年時開始投入馬賽克相關藝術創作，一開始是以木頭、石頭等為素材，之後有次在百貨公司看到拼布教學教室，許多色彩繽紛的布料相當美麗，便讓妻子去學習拼布的裁切、接縫等，之後投入拼布創作。

短短幾年內劉棟創作了16幅作品，其中1件為「自由女神」，有次參加美國新住民針對美國城市描述的藝術創作活動，該作品受到肯定並獲展出，隨著越來越多作品問世，劉棟從國外紅回台灣，今年7月更受邀到澳洲展覽，也培養了400名種子教師，藉以將傳統拼布藝術帶到創作新境界。

值得一提的是，劉棟創作的1件作品近看為256格拼布組成的「百納被」，從遠處看竟呈現出世界名畫「蒙娜麗莎的微笑」，令許多觀者看了忍不住驚呼「好特別」。劉棟解釋，會呈現「蒙娜麗莎的微笑」圖樣，主要是因為光線不同，在關掉燈光或瞇眼看的時候會看到灰階，就容易分辨出輪廓，也因此，他在創作時要不斷睜眼、瞇眼。

磐鈺生活美學文化藝術基金會指出，享譽歐美的劉棟將布料比作油彩，利用他獨創的精湛拼布藝術技法展現繪畫中的三維透視手法，約1平方米面積的作品就需要用至少4000片以上的布料才能完成，且其作品融合水墨的渲染之美、纖維藝術的細緻柔韌，磐鈺接待會館也收藏其作品「湖濱漫漫」。