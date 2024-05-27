北市大同警分局創意犯罪預防宣導，邀樂天女孩Rakuten Girls紫庭、琳妲、梔梔到大同區迪化街知名文創商家「印花作夥 inBlooom Together」以直播方式，結合手作印花提袋，來宣導防詐等犯罪預防觀念。

浪live與樂天女孩Rakuten Girls官方共同經營平台播出，在直播過程中，女孩們與大同分局2位員警每個人製作大型購物托特袋及小型斜背扁袋各1袋，皆採雙色絹印，在「印花樂」老師教導及協助之下，大家手作精美又可愛的印花提袋逐漸成形，在完成後，女孩們對成品非常滿意，直呼可愛，親手做的成品，也誠意滿滿提供直播時民眾問答及「抖內」、抽獎使用，直播觀眾反應熱烈，紛紛點擊告白氣球、煙火等支持樂天女孩！

直播過程中，女孩們也分享自身遭詐經驗，並協助大同分局拍攝防詐宣導影片，針對假投資、AI深偽技術、假愛情交友、提防伴侶「未經他人同意或以強暴、脅迫攝錄性影像」及「未經他人同意散布性影像」等情事發生，呼籲粉絲網路世界千萬不要輕易上當受騙，有任何問題或協助可撥打24小時報案專線110、防詐專線165、婦幼保護專線113。