新加坡航空（Singapore Airlines）SQ321波音客機21日遇上極強烈亂流，釀成1名乘客死亡、逾百人受傷，傷者中多人脊椎受傷，須進行手術。外媒分析，新航經歷這起近代史「最嚴重的亂流事故」，恐要支付大筆賠償金額。

新航客機遭遇嚴重亂流，釀成1名英籍乘客疑似心臟病發身亡，另外上百人受傷，美聯社報導，截至23日上午，留滯曼谷醫院治療的傷患中有22人脊椎或脊髓受傷，6人顱骨或腦損傷，13人骨頭或內臟損傷。

新加坡航空（Singapore Airlines）SQ321波音客機遇上極強烈亂流，釀成22人脊椎或脊髓受傷。

曼谷三美泰詩納卡琳醫院（Samitivej Srinakarin Hospital）院長基蒂拉塔納帕布爾（Adinun Kittiratanapaibool）表示，至今已進行9次脊椎手術，現階段還無法判斷這些患者是否將永久癱瘓。

美國商業內幕網（Business Insider）報導，這起事故堪稱近代史上其中一起「最嚴重的亂流事故」，重傷乘客或能獲得新加坡航空支付超過6位數美元賠償金額。

報導指出，乘客能依據1999年制定的《蒙特婁公約》（The Montreal Convention）向新航索賠。《蒙特婁公約》規範航空公司在乘客死亡、受傷案件中的責任，國際航空運輸協會（IATA）在一份報告中指出，當中部分條約規範，因航空公司受傷的乘客可索賠最高17萬美元（約新台幣546.6萬元）賠償。

航空律師尼南（Peter Neenan）向彭博社表示，全案調查完成後才會確定賠償金額，調查過程恐耗時數年。另外，儘管該公約有17萬美元賠償金額上限，不過尼南指出，過去經歷和新航乘客相似傷勢的乘客「輕易地便提出7位數，有時甚至是8位數的索賠金額」。

5月初，一名乘客控告美國達美航空公司（Delta Air Lines），指責達美航空疏失，讓他在靠著扶手時扶手倒塌，導致肋骨骨折，該名乘客向達美航空索賠100萬美元（約新台幣3215萬元）。

一名新航乘客透露，新航機組員發給每名乘客1000新幣（近新台幣2.4萬元），機組員稱這筆金額「像是道歉」。