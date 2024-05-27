台灣夜市美食多，一名擁有68萬訂閱的大陸美食網紅「窺探美食」，日前在網路上分享在台灣板橋夜市吃到的美味小吃「蔬菜蛋捲」，加滿各式蔬菜，是老少咸宜的街頭小吃，美味又營養，且鹹、甜口味都有，一天售出上千份，影片PO出後，大陸網友也驚呼「光看著就好吃」。

這名大陸博主在「西瓜視頻」分享，台灣板橋夜市有個老少咸宜的街邊小吃「蔬菜蛋捲」，一份售價台幣80元，能吃到滿滿的爽脆蔬菜和蛋香，健康又美味。他指出，老闆每天清晨開工，先將各式蔬菜切碎，再打入雞蛋充分拌勻，加點適量的糖和鹽調味，之後蛋液倒在鐵板上煎，憑經驗控制火侯，並捲成方形蛋捲，等底部微焦再用鍋鏟將蛋捲壓緊實，每天能售出上千份。

影片PO出後引起大陸網友們討論，「光看著就好吃」、「明天做一次」、「素食者的福音」、「應該很好吃，感覺特別適合我，見了一定買一碗嚐嚐」、「外焦裡嫩」、「蔬菜蛋捲做得漂亮又美味」；但也有人表示，一份要台幣80元太貴，在大陸可能賣不動。