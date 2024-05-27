高雄小港臨海新村漁港的道路因歷年施工導致路面不平整，高雄市海洋局將施工改善。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄小港臨海新村漁港是高雄港內重要的漁業基地，為了告別路面坑洞，海洋局將在今年魷魚汛期結束配合漁船再出港後的9月份，辦理港區路面改善工程，提供民眾平整的用路環境。

海洋局27日指出，小港臨海新村漁港位於高雄港第五貨櫃中心旁，南側與台灣國際造船公司相鄰，西側緊鄰高雄港主航道，東側位於小港區台機路與光和路口，可容納近海舢舨、漁筏及遠洋大型作業漁船，是僅次於前鎮漁港的重要遠洋漁業停泊地。

由於港區內大型冷凍貨櫃車及吊放補給物資之重車進出頻繁，經年使用下，路面坑洞頻傳、凹凸不平，對民眾造成極大不便。因此，在各界努力之下，海洋局於去年向行政院農業部爭取修繕經費，配合今年度魷魚汛期結束漁船出港後，將原有路面切割刨除再重新舖設瀝青混凝土，同時將水溝蓋進行抬升改善，以優化港區路面施工及營造暢通排水品質。

海洋局長黃登福表示，因應臨海新村漁港內漁船筏進出港頻繁，為避免影響港區作業，已廣邀相關產業團體及用路單位一同研商適切的工程措施，初步規畫採部分夜間「半半施工」方式，也就是一邊通行一邊施工，降低對民眾的衝擊。