大陸國家統計局27日公告，4月全國規模以上工業企業利潤由3月的年減幅3.5％轉爲正成長4.0％，增速回升7.5個百分點，凸顯企業當月利潤明顯改善。至於拉長看到1至4月的規上工業企業利潤總額為2兆946.9億元（人民幣，下同）、年增率4.3％，增速與前3月持平繼續保持平穩增長。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧分析，4月隨着宏觀組合政策落實落細、效果持續顯現，市場需求繼續回暖，工業生產回升向好，規模以上工業企業效益持續恢復。整體看，1至4月規上工業企業利潤平穩恢復，但國內有效需求仍然不足，外部環境依然複雜嚴峻，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。

具體看到1到4月大陸規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額7396.4億元、年減幅2.8％；股份制企業實現利潤總額1兆5508.1億元、年增0.9％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額5285.9億元、增長16.7％；私營企業實現利潤總額5448億元、增長6.4％。

另外前4個月在41個工業大類行業中，有31個行業利潤處於正成長佔75.6％，其中裝備製造業持續發揮支撐作用，相關企業利潤年增16.3％，增速高於全部規上工業12個百分點，拉動規上工業利潤增長4.7個百分點，是貢獻最大的行業板塊。

此外，消費品製造業利潤增長加快，前4個月年增率12％，增速比1到3月加快1.1個百分點。