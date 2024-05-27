政井貴子27日接受媒體訪問時表示：「這一切確實取決於實體經濟。但如果經濟預估能維持在現在情況，我認為再升息一或兩次是沒問題的，最終可能達到0.5％左右。」
政井貴子表示，過去兩年來物價上漲，企業與家庭通膨預期已經改變。她表示：「日銀希望確保一切順利，但他們同時得應付副作用，即日圓走弱。從好的方面來看，公司業績良好，並有足夠能力為未來進行投資。」
日本央行（日銀）政策委員會前委員政井貴子（Takako Masai）27日表示，如果日本經濟狀況大致維持不變，日銀可能在今年底前將基準利率上調至最高0.5％。
政井貴子27日接受媒體訪問時表示：「這一切確實取決於實體經濟。但如果經濟預估能維持在現在情況，我認為再升息一或兩次是沒問題的，最終可能達到0.5％左右。」
政井貴子表示，過去兩年來物價上漲，企業與家庭通膨預期已經改變。她表示：「日銀希望確保一切順利，但他們同時得應付副作用，即日圓走弱。從好的方面來看，公司業績良好，並有足夠能力為未來進行投資。」
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