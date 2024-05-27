香港資深男星秦煌，因4度演出金庸筆下的老頑童「周伯通」走紅，角色深植人心；至今演出過百部影集的他，更被稱作「金牌綠葉」。不過近年來他因為身體狀況不佳，頻繁進出醫院，日前在飯店跌到送醫後，又轉介入住養老院。他說為了幫女兒還千萬債務，自己經濟卻陷入困境。

秦煌出道至今40年，在戲劇界佔有一席之地，但綜合港媒報導，隨秦煌年紀漸長，體力與身手大不如前，不僅體重過重導致需拄枴杖或靠輪椅代步，2020年出席記者會時，還因體力不支在電視台門口昏倒。秦煌目前除了腳傷外其他並無大礙，也表示逐漸適應養老院生活。

秦煌曾在電視台門口昏倒送醫 。（圖／東網）

至於為何要入住養老院，原來是當年忙於事業又屢傳花邊，導致和妻子分居；之後妻子過世，他和子女關係依舊疏離。加上從TVB不再和他續約後，生計開始出現問題。尤其自己從10年前一直在幫長女及女婿還錢，累積至今已還款近港幣300萬（約新台幣1200萬元），但最後女兒在申請破產後卻失蹤了。真心換絕情，導致他現在連信用卡費都沒錢還。

積蓄幾乎耗盡的他，所幸在社工幫助申請到綜合社會保障援助計劃的補助，才順利支付住院費與雜支，但他坦言，自己現階段是靠著剩下的補助當作零用，日前還向港星林偉借了1000港幣（約新台幣4100元）。