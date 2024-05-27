汪小菲今年1月公開和Mandy的戀情，3月隨即宣布求婚成功，日前還開直播暗示即將共結連理。結果27日上午，汪小菲就在抖音上曬出結婚證，官宣兩人正式領證結婚。照片中兩隻手緊緊交握，最吸睛的就是Mandy戴的超大鑽戒。至於會選在今天結婚，據悉是因為"527"等於"我愛妻"，暗藏情意。

汪小菲和Mandy在上海領證結婚畫面曝光，紅本本旁兩人十指緊扣，象徵著要下半輩子把對方好好抓牢。而Mandy手上戴的鴿子蛋鑽戒，尺寸更是大到搶盡眾人目光，掀起網友議論。而會選在5月27日這天結婚，據悉是取自諧音「我愛妻」，種種跡象足以見得汪小菲對Mandy的疼愛。雖然台灣部分還沒登記，不過他透露已經在計畫之中。根據了解，兩人在忙完上海新店開幕活動後，便會帶著家人一同去民宿玩幾天慶祝。

汪小菲宣布領證結婚，Mandy手上戴的鑽戒搶盡目光。（圖／汪小菲抖音）

汪小菲和Mandy交往不到半年就決定結婚。（圖／微博）

汪小菲和Mandy會認識，主要歸功於李進良居中牽線，促成這段姻緣。兩人交往不到半年，就決定共度下半輩子，戀情發展得相當神速；關鍵在於汪小菲不僅聲稱Mandy是「精神解藥」，更稱讚她不僅會幫忙照顧家庭，而且個性相當低調，才會認定對方就是要共度餘生的那個人。

汪小菲和Mandy會認識，主要歸功於李進良居中牽線。（圖／微博）

汪小菲和大S(徐熙媛)離婚後先和張穎穎公開戀情，結果雙方鬧翻開撕，分手後他又戀上台灣姑娘Mandy。先前大S曾透過經紀人表示「衷心祝福小菲，祝福這次婚姻一定要白頭到老，早生貴子，為他開心。」而如今這對前夫妻都各自嫁娶，也傳出汪小菲和大S的官司，已經進入和解階段。