醣聯總經理楊玫君博士表示，非常高興與碩準生技建立夥伴關係，後續將整合碩準生技萬能抗體鎖(antibody lock)技術，結合台灣醣聯的抗體藥物開發平台，研發能夠在腫瘤微環境中選擇性活化，精準毒殺腫瘤細胞，並在循環系統與正常組織中保持安定，進而降低藥物副作用的新一代抗體藥物。

碩準生技董事長呂韻綺博士表示，很榮幸與台灣首家針對醣類癌症抗原研發新穎癌症治療抗體藥物的台灣醣聯合作，運用碩準生技萬能抗體鎖技術研發新型抗體藥物，提供病患更安全的治療藥物選擇。

萬能抗體鎖技術是由高雄醫學大學鄭添祿教授團隊所發明，並由碩準生技獨家技術授權引進。萬能抗體鎖的技術利基是在原抗體藥物上添加抗體鎖，使抗體(pro-antibody)僅在腫瘤區時，被腫瘤蛋白(酉每)專一性活化，可有效解決因抗體藥物與正常組織細胞結合，引發之副作用問題，從而實現對腫瘤的精準治療效果，增加用藥安全性，大大改善病人生活品質，革命性改善抗體藥物。這項技術可廣泛應用於單株抗體藥物、抗體藥物複合體、雙功能抗體等領域，且生產流程與一般抗體相同，目前已取得全球18國專利。

醣聯擁有20年腫瘤特殊醣質抗原研究與癌症標靶抗體藥物開發經驗，已建立充沛且優異之單株抗體庫，並成功啟動抗體新藥GNX102及生物相似藥SPD8的國際人體臨床試驗。此次與碩準生技合作，研發具有顯著減少藥物對正常組織細胞結合的新型抗體藥物(pro-antibody)，將可大幅提升藥物安全性，增加藥物治療劑量並達成優異的腫瘤抑制效果。