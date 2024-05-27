雲品此屆董事會席次由9席減為8席，一般董事自6席減至5席，新任董事為董事長盛治仁、總經理丁原偉，雲朗觀光董事長辜懷如、資深副總曾貴蘭、嘉利實業海外事業處總經理Elaine Shihlan Chang（張倚蘭），均順利連任。

新任3席獨董則為陳慰慈、宋文琪、羅名威，其中曾任台電副總的陳慰慈續任，曾任匯豐投資管理台灣區負責人、亞太區共同基金資深顧問、台北101董事長的宋文琪，及眾達國際法律事務所律師羅名威則為新任，將能維持雲品公司治理能力，擔任替股東權益發聲角色。

雲品受惠疫後餐飲消費餐飲及旅行出遊需求大增、國際旅客逐步回流，2023年業內外皆美，合併營收23.59億元、年增13.76％，稅後淨利2.83億元、年增達41.89％，雙創歷史新高，每股盈餘2.76元。董事會決議配息2元、創近4年高，盈餘配發率約72.46％。

雲品董事長盛治仁表示，雲品積極拓展委託經營管理事業以分散營運風險。委託經營管理所帶來的獲利貢獻，自2022年5042.9萬元成長到2023年的7860.4萬元、年增達55.87％，不僅使獲利成長優於營收，更優化整體營益率表現。

展望後市，國際旅客入境人數大幅恢復，目前台北君品酒店海外旅客占比已逐步恢復至疫前水準，住房率與平均房價亦接近疫前水準。日月潭雲品溫泉酒店則持續推廣高端消費旅遊市場，提供旅客更頂級且尊榮的服務享受。

同時，雲品積極拓展委託經營事業，目前已簽約的15處委託經營案中已有8處營運中，今年將有新據點於下半年開幕，透過據點間發揮人力互相支援效益、聯合接單進行推廣銷售，進而降低營運成本，將直接對雲品毛利率與營益率帶來正面挹注。

此外，看好國際觀光復甦與國際航班增加促進觀光餐飲業發展，雲品透露目前仍有許多對永續、環保與文化藝術經營理念的業主與公司積極洽談委託經營案中，在全台有多處案源討論提案中，亦規畫成立新品牌，未來將能為公司拓展更多市占率與品牌能見度。