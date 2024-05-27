2023年智崴在超大型體感遊樂設備、飛行劇院產品線以及中小型的體感遊樂設備的發展都有所成果。智崴打造的全球最大體感遊樂設備平台，於去年9月盛大開幕，並且榮獲金氏世界紀錄「世界最高乘載人次的體感模擬設備」的認證肯定。另外，去年開發完成，可在3個月內搭建完畢的全新型態飛行劇院Turnkey o-Ride也於今年2月正式開幕，高搭建效率與更低的投資成本，未來可望於全球快速布建。中小型體感設備同樣表現出色，高階LED賽車模擬器已在世界知名德國霍肯海姆賽道(Hockenheimring)亮相，深獲到訪遊客喜愛；而中東卡達首都杜哈最大室內主題公園也引進智崴賽車模擬器設備，沉浸式賽車模擬體驗結合AI即時轉播系統，於今年獲中東北非樂園界指標性獎項MENALAC「最佳新室內遊樂設備獎」殊榮。

在觀光市場回暖下，智崴自營飛行劇院據點如美國紐約時代廣場飛行劇院RiseNY和荷蘭阿姆斯特丹飛行劇院This is Holland營銷收益成長顯著，2023年來客數與前一年相比，皆成長3成以上。而智崴打造全球第一座元宇宙實境體驗館ANIVERSE去年於基隆正式開幕。未來將持續推動於全球的自營點布局，達到更多元化營收。

今年智崴積極以創新技術開發更多元、豐富的沉浸式體驗設備，提供客戶多樣化的產品和服務。並著力擴充數位內容影片資料庫，推出《地球12部曲》系列。首部曲《源起．非洲》跨越17個國家，運用四台8K攝影機以10K解析度實景拍攝，以真實的飛行視角呈現非洲壯麗美景。該片已啟動全球授權，並受美國、澳洲和中國等地業主的青睞。此外，全球動漫粉絲引頸期待的《進擊的巨人 開戰宣言》也即將於今年8月在台灣獨家首映。內容製作方面也持續透過Unreal Engine、AIGC等軟體提高影片製作效率，並同步導入AI生成技術，可望大幅提升內容資料庫豐富度。