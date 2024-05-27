2024台北國際電腦展（COMPUTEX）將在6月4日開展，多家廠商預告「AI PC」元年將正式啟動，到底什麼是AI PC呢？有別於傳統電腦運算以CPU（中央處理器）為核心，AI PC是能夠執行AI運算的個人電腦。

2024年是AI PC元年，多家處理器廠商陸續發布AI算力更強、並整合NPU的新款處理器，微軟也將發布更新版Windows 11，推出正式版Copilot功能。資策會產業情報研究所長洪春暉在產業前景座談會專題演講指出，AI PC的優勢在於提升運算反應速度、節省雲端資源成本以及提高隱私與安全。

至於AI PC的定義，資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師黃馨指出，當中最關鍵要素是必須具備NPU，即可在本地端執行生成式AI應用程式。

微軟提出AI PC的最新定義，則是要能支援旗下Copilot AI功能的電腦機種，算力至少40 TOPS以上，如果離線使用Copilot的機種，算力要45 TOPS以上，記憶體容量也至少有16GB，儲存容量至少256GB，電池續航力也有要求。

外界關注AI PC市場規模有多大？根據資策會MIC預估，2024年AI PC在全球PC市場的滲透率約15.7%，2025年將倍增到33%，2026年提升至48.4%，2027年成長至65.9%。

市場看好，AI PC下半年傾巢而出，包含半導體上游台積電、日月光、聯發科、茂達、義隆及鈦太；品牌廠宏碁、華碩；代工廠和碩、廣達、緯創、英業達、仁寶等可望受惠。