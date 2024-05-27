中興電工去年EPS為3.25元，27日股東會通過每股配發現金股利3.60元，股息超額配發且改寫歷年新高，並通過規劃旗下嘟嘟房停車事業分拆後新設子公司寶盛國際未來將上市櫃，擬辦理釋股及相關作業程序等議案。中興電工董事長江馥年首度主持股東會表示，有信心公司未來2～3年維持成長的動能。

中興電去年合併營收221.45億元，年增19.5％，本業獲利43.86億元，雙雙締造史上新高，卻因捲入雲豹裝甲車弊案，遭台中高等法院裁罰20.99億元，已於2021年認列損失8,512.萬元，剩下20.14億餘元，去年第二季全數認列，淨利歸屬母公司15.86億元，EPS為3.25元，27日股東會通過每股配發3.6元現金股利，創歷年股息配發最高紀錄。

中興電股東會也承認去年財報、營業報告書等決算表冊，通過修訂公司章程，以及規劃子公司寶盛國際上市櫃事宜，擬辦理釋股暨相關作業程序。中興電表示，寶盛申請上櫃的目地為吸引及留任人才，整合集團內外部資源與引進策略性投資人或財務性投資人，未來申請股票上櫃的股權分散事宜，擬在維持中興電對寶盛仍具控制力的前提下，在上櫃前一次或分次辦理股權分散程序。

中興電董事長江馥年主持股東會致詞表示，中興電去年經營是豐碩的一年，市值、股利派發，都創上市以來新高，被外資評選為兩岸三地一千強的企業，目前市值超過800億元。對事業規畫及布局很明確及清晰，有信心公司未來2～3年維持成長的動能。