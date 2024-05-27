職務再設計改善後。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

為協助中高齡及高齡者續留職場，桃園市推動「職務再設計服務計畫」，在專家評估下協助申請輔具或調整工作方法改善障礙、提升效能，去年共協助46廠商、173勞工讓職場更友善，像是62歲陳姓技師每天要搬運近1噸零件，除了要同事協助，經年累月更造成身體不適，公司成功申請「全電動堆高機」，不但可獨立作業、改善肩頸痠痛，更大幅提升效率。

為營造友善職場就業環境，協助中高齡及高齡者減緩工作障礙、延緩退離職場，桃園市政府就業職訓服務處透過辦理推動職務再設計服務計畫，協助企業改善工作設備、工作條件、工作環境、提供就業輔具及調整工作方法等措施，以降低中高齡及高齡者因年齡漸長所致生、心理功能下降所致之工作障礙，提升工作效能，並同時延長職場生涯。

桃園市八德區商惠有限公司生產流體閥門及提供客製化閥門工程設計，62歲陳先生在製作閥門過程中，需將零件來回搬運至機台加工，零件裝籠後每籠約800至900公斤重，雖有半電動迷你堆高機搬運，但仍要靠其他同事協助才能完成，經年累月的拖拉沈重機台，已對肩、頸、膝蓋造成不適。

為減輕陳先生工作上的不適，公司申請桃園市就業職訓服務處「推動職務再設計服務計畫」，經過專業委員實地訪視檢視工作流程後，建議可申請「全電動堆高機」來減少拖拉動作。有了輔具後，陳先生現在不但可以獨立完成零件的搬運，肩頸也不再感到痠痛，也大幅提升工作效率，公司對桃市府提供的專業諮詢服務與輔具也給予肯定及感謝。

就業職訓服務處指出，去年推動職務再設計服務計畫累計補助46家廠商，共173位勞工受惠，今年度已開始受理計畫申請，鼓勵有僱用中高齡員工的企業，透過職務再設計穩定中高齡及高齡勞工就業率，共創勞工與雇主雙贏。相關申請訊息可至桃園市政府就業職訓服務處官網(https://oes.tycg.gov.tw/)查詢或洽詢桃園就業中心(03-3333005)及中壢就業中心(03-4681106)。