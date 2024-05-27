新黨中壢立委候選人游智彬，今年初在民進黨中央黨部外，召開記者會，指新北市立委張宏陸「全家跑去大陸舔共賣台」等言論，挨吿違反選罷法意圖使人不當選等罪。台北地檢署調查後，今天（27日）依罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢方調查，游智彬被控與林國春有不法犯意聯絡，由游於今年1月3日至民進黨中央黨部外，召開記者會，發表「張宏陸一人在台灣抗中保台，全家跑去大陸舔共賣台」、「都是共產黨的座上賓」、「張宏陸早就說好，兩岸開打就可以投共」及「張宏陸不要臉」等言論。

游智彬堅決否認犯行，辯稱因為張宏陸胞弟在大陸地區被國家級媒體訪問、胞妹在大陸地區設立公司，其妻在所任職公司擔任發言人，而該公司與大陸地區有生意往來，才會說那些話。

檢方認為，游依提供證據做出評論，難認其有誹謗或意圖使候選人當選或不當選傳播不實之事的主觀犯意。縱使游令張心生不快，然立法者為賦予國民對於公益有關事項為自由進行討論與批評得空間，應屬言論自由的保障範圍。

且游供稱他與林國春並未聯繫，本案與林無關，因此難依告訴人片面臆測，就認定兩人有犯意聯絡，因此給予兩人不起訴處分。