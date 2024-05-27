Luka Doncic with the alley oop to Daniel Gafford for the MEAN one-handed slam 😤pic.twitter.com/QejHDKMxiF — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 27, 2024

沒想到西區冠軍賽也變成一面倒的情況！東契奇、厄文27日各轟33分，加上獨行俠比賽尾聲打出14比3攻勢，獨行俠最後以116比107解決灰狼，在西區冠軍賽取得3勝0敗的絕對聽牌優勢，在NBA歷史當中，從未有球隊能從0比3劣勢逆轉晉級，等同提前宣告灰狼死刑。

獨行俠下半場得以穩住勝局的關鍵人物，則是下半場投12中9、包辦27分的厄文，他分別在第三、第四節拿下14、13分，幫助獨行俠順利留下這場主場勝利，東契奇說：「這就是為何有些人叫他『關鍵先生』，對吧？他天生就是為了這種情況而生，天生就為關鍵時刻而生。」

Dereck Lively II is down on the ground after suffering an apparent head injury.



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但在獨行俠順利聽牌同時，他們也迎來隱憂，因為替補中鋒萊夫利第二節防守落地時，遭到唐斯右膝直接頂到後腦，造成他頸部受傷退場，他跟先發中鋒加福德的優異內線攻守表現，絕對是獨行俠目前搶到西決聽牌主因之一，目前萊夫利更在西區冠軍賽還沒失手過，保持12投全中的完美手感。

愛德華茲雖然替灰狼攻下26分，卻在第三節結束前夕連拿8分，幫助灰狼打完前3節追成87比87平手之後，第四節只有4分進帳，唐斯狀況更慘，他雖有14分，三分球卻是投8中0，其中包含最後1分25秒有望縮小差距到1分的三分出手落空。