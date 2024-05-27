光寶科今天舉行股東會，光寶科董事長宋明峰表示，新經營團隊在109年上任後，著眼於提升公司整體價值，訂定了三大關鍵營運目標，驅動光寶改變營運體質轉型，第一個營運目標是提升獲利能力，自109年以來，光寶營業毛利率從17.4%提升到112年的22%；營業利益率亦從6.5%，提升到9.8%，獲利能力逐年增長，每股盈餘從4.31元增至6.36元，年複合成長率達14%；同時投入資本報酬率(ROIC)大幅躍升至54%，相較109年28%體現光寶科持續提升高成長高價值事業、積極的營運資金管理，與優化投入資本和營運效率。

第二個營運目標是提升成長型事業比重達60%，我們規劃成長型事業，即雲端及物聯網與光電部門(含車電)達到60%的營收占比；其餘的40%來自金牛事業，即資訊與消費性電子部門，成長型事業的營收貢獻從109年的49%，至112年已提升到56%，正邁向目標的事業組合。

第三個營運目標為改變營運模式，從原本代工製造走向市場導向的成長策略，並從元件製造商提升成方案提供者，光寶科近年持續在雲端電源系統展現強勁的成長動能，即最佳例證，從既有的電源管理基礎上擴大提供資料中心等級的系統方案，領先市場推出AI伺服器電源產品、液冷系統解決方案。

光寶科持續提高研發能量與資源，特別是軟體開發與軟硬整合的能力，讓光寶以行業前沿的自主研發實力，參與供應商與客戶端新一代的產品設計與開發，共同定義行業規範、技術規格，主動提出解決客戶痛點的系統性產品，112年研發支出佔總營收5.5%，較109年3.2%大幅提升，主要投資於雲端運算、汽車電子、5G和新事業開發。

光寶科在ESG的進度也成為股東關注的焦點，光寶科企業永續發展中心處長陳慶暉表示，公司每年透過購買再生能源做抵換，2022年盤點綠電使用(含綠電憑證)約28%，我們每年編列預算購買，希望每年能減少5%的碳排，預估2040年達成RE100的目標。

光寶科112年全球合併營收為1483億元，受惠於高成長高價值事業提升、供應鏈韌性的優化，以及近年來透過集中化生產與營運效率提升，全年營業毛利率達22%與營業利益率9.8%，分別年增2.8個與1.1個百分點；營業淨利145億元，稅後淨利達146億元，每股盈餘為6.36元，年增3%。