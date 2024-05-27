研華台灣營運處副總經理林其鋒針對邊緣AI運算的發展趨勢提出見解，指出「由於嵌入式應用需求多種多樣且廣泛，目前AI技術百家爭鳴。AI可分成晶片、開發工具與軟體應用等層面，皆快速發展，同時面臨部署的困難。研華與合作夥伴有共同理念，希望建立多元、開放且標準化的共生系統，以減少AI布建過程中的困難和挑戰，打造更廣泛的硬體、軟體、服務等選擇，成為邊緣AI應用的最佳夥伴。培育人才、了解當地法規與安全規範、產品創新與在地製造會是深耕產業及落地成功的關鍵因素。」

研華奠基超過40年嵌入式市場服務經驗，在開放的共生體系下，導入多元的AI技術平台，與AI主流晶片廠如NVIDIA、Hailo、Axelera、Qualcomm、Intel、AMD、NXP等緊密合作，並將其落實為各種標準品的AI嵌入式板卡及系統(AIR-000 Series、AIR-100/ 300 Series、Air-500 Series)以及加速卡(M.2、PCIe、MXM)。同時，以Edge AI SDK開發軟件平台，協助研華硬體快速導入各式AI應用。研華與合作夥伴將持續朝此方向努力，並邀請業界先進加入邊緣AI創新的共生體系，共創產業生態鏈，加速新應用落地與實踐。