【全程字幕】曾講過「卡管案」是不對的？ 新任教育部長鄭英耀：政治力不該介入 @ChinaTimes

立委今天在立法院揭露，教育部長鄭英耀在2018年台大校長遴選案上，反對「卡管」（不讓管中閔上任），認為「卡管案是不對的」。鄭英耀回覆，時間久遠不復記憶，但他不會讓政治干預學術自主的事件再發生。

鄭英耀今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委洪孟楷質詢表示，政大教授周祝瑛透露，鄭英耀在當中山大學校長時曾表示「卡管案是不對的」，他問鄭英耀這件事是否屬實？

鄭英耀回覆說，她跟周祝瑛是學長學妹的關係，因此有時會聊天，但因為時間久遠，他已不記得是否說過「卡管案是不對的」這句話。但他認為，大學校長遴選應該回到學校從專業出發，就學術論學術，這樣比較適當。

洪孟楷表示，過去幾年來，「卡管案」對台灣學術界造成重大影響，他要求鄭英耀任內不要讓政治干預學術自主。鄭英耀回答說，不會讓這件事再度發生。

國民黨立委柯志恩質詢說，在歷任教育部長裡面，杜正勝的政治最鮮明，他將台灣地圖倒過來看，並努力推動教育本土化，因此也引來重大爭議。他提醒鄭英耀，不要將個人政治意識型態帶入教育、汙染教育。

柯志恩跟鄭英耀說示，在「卡管案」發生後，2018年7月，一些教育界人士成立大學自主聯盟來聲援管中閔，你沒有參與連署，周祝瑛透露你說「卡管案是不對的」，這是在幫你。

鄭英耀回答，身為一個教育人，他只關心台灣教育是否會更好，在人才培育上，他希望從專業出發來處理。上周聽教育部各司處簡報後，就指示各種事情要找對的人來做，從專業出發是原則。

柯志恩進一步提到，政府投入100億元推動雙語教育，但卻亂象叢生，引發基層教師的抱怨。鄭英耀擔任中山大學校長時，卻是積極配合政府的這項政策。她問鄭英耀，2030年台灣可以成為雙語國家嗎？

鄭英耀說，讓新世代年輕人直接和國際接軌是正確的方向，但要讓一個語言成為國家語言卻是不容易，要花很長的時間，可能要花30年，不應該將2030年訂為雙語國家達成的日程。