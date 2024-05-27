聯聚集團子品牌理仁建設，北區捷運宅新案「理仁泰舍」案名正式曝光，未公開即引起高度關注，不僅承襲聯聚的好口碑，選址也絕佳。台中捷運宅近年來漲勢不斷，「理仁泰舍」緊鄰捷運中清文心站，周邊屬於四期成熟區域，基地位在陝西路、華美街口，步行至捷運站僅數分鐘距離，市場預估，高樓層單價必觸及7字頭。

台中捷運綠線通車滿三年，根據內政部實價登錄，統計2021年第一季與2024年第一季，台中綠線捷運各車站周邊預售住宅房價變化，中清文心站漲幅高達94％，位居第二。

進一步分析，文心中清站周邊預售屋之所以受到市場歡迎，主要原因有三個，第一點是該站為雙捷運線樞紐，文心中清為綠線與橘線交匯站，橘線未來可期，且目前綠線三站即抵達台中市府站與七期百貨商圈，一線直通高鐵台中站；第二點是鄰近新興的水湳經貿園區、中央公園，為目前台中話題度最高的重劃區；第三點則是明星學校環繞，附近有立人國小、立人國中學區，及曉明女中、文華高中等優質學校。因此市場尤其看好其周邊房價。

此外，台中市建設局即將於6月份動工，將「理仁泰舍」基地前方麻園頭溪美化成人行車道，未來基地附近環境不僅擁水岸綠地、生活便利性也將更加提升，提供周邊住戶休閒好去處，也呼應「理仁泰舍」Slogan，一處城市中的「美感綠洲」。

理仁泰舍，規劃打造零店面的均質社區，公設則是以全齡化思維為使用者貼心設想，從「理仁泰舍」大廳進入，一樓不僅有閱覽室與多功能空間，滿足多樣使用需求，更精心設計戶外玻璃屋，將一動一靜的健身房及品茗室規劃其中，大面積玻璃窗，讓運動及品茶時，皆能感受泰舍花園的景致。

此外，玻璃屋旁還設置有戶外籃球場，讓家長與小孩在休閒時間有更深刻的連結，也是好友互動的最佳場域；頂樓部分則規劃景觀平台、戶外花園結合休憩區，提供住戶們交誼的場域，並將台中視野盡收眼底。

該區域長年鮮少有新案推出，本次更難得為七期一線品牌「聯聚建設」團隊規劃之作品，基地三面臨路、街廓完整，緊鄰麻園頭溪水岸永久棟距，坪數規劃均質45坪，一層四戶，戶戶擁有優質採光，秉持聯聚一貫的高標準進行規劃，打造兼具美感與實用性的公設空間，將吸引認同聯聚生活美學的住戶，為北區迎來嶄新高質感社區。