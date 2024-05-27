OPENTIX兩廳院於22日發布「2023年售票數據及消費行為報告」，當中包含了總售票數、總票房，各類別表演節目銷售狀況，以及各個演出類別最受歡迎的節目等。數據顯示2023年票房創歷年新高，也優於2019年疫情前的紀錄，顯示出藝文產業的熱度回升。快跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看詳細的數據吧！

藝文消費、參與熱度回升！2023年度票房總額大幅成長

根據兩廳院公布的數據調查，2023年的年度票房金額達到15.7億，不只和2022年相比大幅成長，也超越了2019年的疫情前最高票房13.6億。細看各類節目數據，可以發現2023年大多數演出的表現都優於疫情前的水準，顯示出疫後藝文消費和藝文參與熱度的顯著回溫。

此外，由於文化幣政策的推動，從數據中也可以看見18歲至21歲這個年齡層的會員數大躍進，從2022年的3.9%提升為7.1%，人數約為2萬人。據數據統計，2023年6月6日至12月31日期間，18歲至21歲持文化幣消費的比例為82%，顯見這項政策對於該年齡層會員數的影響很大。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在「兩廳院表演」2023年的網探索概念中，就出現了「青年席位」，此為文化部為鼓勵年輕觀眾觀賞藝文表演的特設席位，於各大藝文場館的表演中推出限量座席，只要使用文化幣就可以享有優惠價格觀賞表演，該政策不只在網路上引發討論，也一定程度帶動了兩廳院年輕會員數的成長。

音樂劇成長亮眼 未來發展值得關注

數據報告中也揭露了2023年各類別的熱門作品，以及表藝類節目類別的實售票價中位數，可以發現「音樂劇」的實售票價為所有類別中最高，而「戲劇」（音樂劇）類節目的中型演出票價已經接近大型演出。值得注意的是，「舞蹈」類演出的實售票價中位數相較2019年、2022年成長68%、35%，為所有類別中漲幅最高。

在表藝各類節目單場票房金額的數據中則可以看見，戲劇類中型演出單場票房金額達到21萬，成長近1倍；音樂劇節目的票房金額則普遍高於其他戲劇節目；音樂節目在演出規模中票房金額幾乎都有所成長，舞蹈節目的大型演出票房金額則成長近1倍。

從數據中可以看出，音樂劇各項數據成長明顯，在去年有多部台灣音樂劇的表現都非常亮眼，像是《勸世三姊妹》就創下門票秒殺現象，該領域日後的發展值得關注。此外，青年族群的參與度提升，也有助於藝文人口的培養，兩廳院也表示藝文團隊可以針對年輕客群制定不同的行銷策略和定價模式。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月01日至2023年12月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『兩廳院表演』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。