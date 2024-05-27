櫃買中心自107年起參加歷屆「InnoVEX」新創展會，今年之展會特設置「創櫃新星主題專區」，邀集與展出主題ESG永續、生物及醫療科技、物聯網運用、智能系統、3D列印科技及智慧製造領域相關之創櫃板公司共同參展。參與展出的創櫃板公司包括以微生物技術為核心並開發環保永續產品的正崴生物、深耕聽力科技並擁有助聽器自有品牌的元健大和、從事通訊物聯網及地質探勘產品的三捷科技、開發門店自媒體智能看板系統的刊棒、提供3D列印應用服務的智觀科創、提供微米級雷射精密加工解決方案的京碼、複合材料輕量化技術廠商雷應科技共7家，各家公司將分別展出其創新技術與特色產品，精彩可期。

櫃買中心表示，自創櫃板設置以來，持續偕同創櫃板公司參加國內具代表性展會活動，以積極扶植國內創新創意企業之發展。本次參加「InnoVEX 2024」實體及線上展會，以虛實整合模式提升參展及觀展效益，7家參展公司預計在實體展出結束後，仍將於線上展區展出6個月，持續營造與國內外廠家及機構投資人相關業務與資金媒合機會，具體展現櫃買中心建構友善新創發展環境之作為。