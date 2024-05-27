哈爾科夫地區的首長Oleh Syniehubov說，週六下午，兩枚導彈擊中了城市住宅區的Epicentr DIY大型超市。空襲引起了一場大火，導致一股濃厚的黑煙飄至數百公尺的高空。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)和當地檢察官辦公室表示，有14人死亡，44人受傷。

Syniehubov在稍晚時說，死亡人數升到16人。

哈爾科夫市長Ihor Terekhov表示，炸彈襲擊時，該超市內約有120人。

內政部長Klymenko表示，購物中心大火花了16小時才完全撲滅，火勢蔓延面積達13000平方公尺。

澤倫斯基在周日晚間的視訊演講中說，襲擊和屠殺引發了廣泛譴責，這應該會帶來絕對公正的結果，並再次強調烏克蘭需要確保足夠的防空系統。澤倫斯基向西方盟友發出請求，請求他們協助加強防空，以確保該國城市的安全。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)譴責對商店的攻擊「不可接受」。

莫斯科否認故意針對平民的攻擊。

俄羅斯軍隊在過去一周越過邊界，在哈爾科夫地區北方開闢新戰線，加強了對哈爾科夫市的襲擊。而在整個戰爭期間，俄羅斯一直在轟炸哈爾科夫市，並在2022年攻占該市時，到達郊區附近，但以失敗告終。

週六傍晚時刻，另一次導彈襲擊了哈爾科夫市的一棟住宅樓房。截至周日上午，該襲擊的受傷人數攀升至25人。