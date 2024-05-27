AI金融科技協會長期深耕於金融科技產業的看法分析，台灣在推動金融科技方面仍有諸多痛點，包括監理沙盒制度不夠完善、跨域整合人才匱乏、實驗場域有限，以及缺乏足夠的資金支持，建議新內閣制定三大政策、三大要點。

首先，監理沙盒制度亟需改革：簡化申請程序、調降申請門檻，提供落地實證之獎勵與輔導機制，重視監理沙盒商轉實際效用。其次，跨部會培育跨領域人才：金融科技的發展需跨域思維，加強培育整合性人才，並助力傳統人才轉型，方能促進金融及金融科技服務產業，提高產業競爭力。第三，成立專責金融科技發展局，更可思考提升為AI金融科技發展部會：國際金融科技正隨著產業技術的發展而加速擴大，台灣僅以設置「金融科技發展與創新中心」欲想與國際接軌實為緣木求魚，若想成為亞洲金融科技發展中心，成立專責「金融科技發展局」當然必要，甚至成立「AI金融科技發展部會」都應視為理所當然。而金融科技產業發展資金的投入更是當務之急；就國際經驗而言，英國和新加坡等國家在金融科技發展方面投入大量資源，並取得顯著成效，台灣政府更應積極推動協同包括科技業、金融業者，共同成立國家等級「AI金融科技產業發展基金」，提供金融科技新創業者正當投融資管道。

新興科技正不斷地重塑金融服務面貌，台灣擁有優質勞動力、豐富的資訊科技環境以及穩健的金融服務體系，明定金管會為金融科技主管機關，政策執行可朝以下三大重點：一、獎勵開放金融機構與金融科技業者合作並制定KPI成效檢視：通過資源置換和協力合作，打造台灣金融科技生態系統，並推動國際市場開拓。金融科技市場包括不設限市場資訊服務平台、支付業務、P2P媒合借貸平台、投資理財機器人、眾籌STO、虛擬資產、保險業務及跨境勞工匯兌等創新業種，皆極具發展潛力。二、設立「AI金融科技創投基金」，獎勵金融機構投資金融科技產業：可為金融科技新創發展提供相當助力，僅需提撥每年獲利1％到3％的資金，即可活絡金融科技產業，增進金融體系多元性。三、推動產學合作，培育跨域整合人才：金融科技不再僅限於金融產業或科技業者，應推動跨業合作，鼓勵與各產業共同發展。此外，人才招募需與國際接軌，參考英國建立「金融科技橋樑」做法，促進國際政府、監管機構和私營部門之間的聯繫，加速國際市場的開拓。

520新內閣已正式上任，新政府政策目標應與總統賴清德政見齊步，優先推動台灣成為亞洲金融科技中心，並將金融科技發展列為第一任期施政重點，姚木川坦言，台灣金融科技仍須透過行政立法層級協調，發揮政府功能，方能引領產業發展，AI金融科技協會仍會持續不斷培育AI金融科技創新人才、促進創意創新年輕化、提供場域「做中學」實踐金融服務。