光寶科今天舉行股東會，邱森彬在會後接受記者採訪並表示，原本市場預估，今年PC產業約持平到微幅成長，不過AI PC看起來比預期好，預估下半年AI PC可望推升PC成長6%到10%，帶動全年PC產業成長約3%到5%；隨著AI PC鍵盤開始出貨，預估今年AI PC鍵盤/電源、伺服器電源等AI相關產品佔雲端業務比重可望達12%。

光寶科在持續優化產品組合，同步導入AI賦能、數位化營運管理所產生的綜效，單季合併毛利率達20.3%，營業利益率為7.8%，分別年增1.5個百分點，其中營業費用來自研發的投入佔當季營收6%，持續聚焦雲端、光電、5G及新事業投入，第1季稅後盈餘為24億元，每股盈餘達1.04元，累計前4月合併營收為393.7億元，年減14.79%。

展望下半年，邱森彬表示，過去上下半年營收比重約48:52，由於今年上半年營運較平緩，預估今年上下半年營收比重約45:55。

光寶從既有的電源管理基礎上，擴大提供資料中心等級的系統方案，領先市場推出AI伺服器電源產品、液冷系統解決方案。當中的關鍵，就是強化軟體開發、與軟硬整合的能力，讓光寶以自主的研發實力，參與供應商與客戶端新世代產品的設計與開發，共同定義行業規範、技術規格，主動提出解決市場痛點的系統性產品，提升資料中心電源系統效率與性能，進而達成綠色資料中心節能減碳的目標。