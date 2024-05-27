群電今天舉行股東會，承認112年財報及股利，群電112年合併營收363.11億元，年減11.6%，營業淨利為39.61億元，年增1.1%，稅後淨利為32.95億元，年成長1.5%，每股盈餘為8.27元，今年預計將配息6元。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為群光電子代表人呂進宗及：黃月昭、曾國華、李慈靜；獨立董事為彭振聲、洪慶山 、孫慶鋒。

群光電能第1季營業毛利達16.75億元，年增8.2%，毛利率為20.8%，年增2.1個百分點，營業淨利達7.84億元，年增7.9%，營業利益率達9.7%，年增0.9個百分點，稅後盈餘為6.81億元，年增17.1%，淨利率達8.5%，年增1.5個百分點，合併毛利率、營業淨利率及淨利率較去年同期「三率三升」、改寫歷年同期新高，每股盈餘為1.7元，年增15.6%，累計前4月合併營收為106.55億元，年減3.44%，群電預估，第2季營收會比第1季好。

群電表示，今年大環境的不確定性仍高，公司將積極拓展雲端智能相關產品，包括AI PC/NB電源、AI伺服器及資料中心伺服器電源、衛星通訊電源、以及智慧整合平台等高值產品，以提高公司整體營收及獲利外，並提升製造自動化能力且積極擴廠、強化全球布局，以提升生產彈性及效率，因應與日俱增之製造需求；預計今年度公司電子零組件產品、消費性電子產品及其他產品銷售量約為12900萬台。

在AI伺服器電源部分，目前AI伺服器電源的主流落在3-5.5KW，下一世代主流預計高達8KW以上，群電加快腳步佈局，目前已量產3KW-4KW產品，並送樣給好幾個大客戶，爭取下半年開始陸續出貨，預計今年下半年還會有更高瓦數機種及系統級產品開發完成，為明年業績挹注新動能。

由於今年很多的新產品/新專案集中在下半年量產/貢獻營收，群電表示，有信心公司四大長期動能，包括大瓦特數筆電電源、衛星及通訊電源、伺服器電源與智慧整合平台解決方案，下半年業績都會加速成長，將力拚全年營收、獲利再創高峰。

群光電能已於3月12日董事會決議通過去年每股配發6元現金股利，並於今日報告股東會。配息基準日訂為113年6月10日，現金股利發放訂為113年7月5日。