教育部長鄭英耀今天表示，會努力讓所有高中職學生都一體適用免學費政策。（林志成攝）

高中職全面免學費今年2月起實施，但私校以單獨招生方式招進來的學生卻不適用，引發家長抗議。教育部長鄭英耀今天表示，將在兼顧社會公共性的前提下，讓私校學生也可以一體適用免學費政策。

民進黨政府在去年總統大選期間宣布推動高中職免學費政策，並從今年2月起實施。但實際上，辦理單獨招生的私立高級中等學校所招收的學生、重讀及未具中華民國籍等3類學生，不適用學費補助。

鄭英耀今天到立法院教育及文化委員會進行教育部業務報告，國民黨立委洪孟楷質詢說，民進黨政府說要推動高中職免學費，當初並未提出但書，大家都以為所有學生都適用，沒想到私校以單獨招生方式招進來學生卻不能免學費，許多家長及學生認為被遺棄了。

洪孟楷說，112學年下學期，私校用單獨招生管道招進來而不適用免學費政策的學生有6030位，根據教育部的估算，如果讓他們也免學費，每年所需經費約3億元，這不是大到難以接受的數字，教育部應該妥善處理。

鄭英耀說，依照《高級中等教育法》的規定，私校用單招招進的學生不適用免學費政策，不過教育部將檢討這個法令，並透過一些諮詢會議來決定未來怎麼處理，但大政策方向是讓所有高中生免學費。